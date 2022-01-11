В Казахстане компании обяжут поделиться с народом

Компании Казахстана должны воздать должное народу, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит Orda.kz.

Он указал, что «благодаря» бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву в старне образовалась «группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам».

«Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — сказал глава государства.

Токаев поручил правительству определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд, создать который власти страны решили в начале года. По его словам, он также ожидает участия и от тех, кто, «фактически обладая огромными средствами, находится в тени».