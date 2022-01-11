Ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине прогнозируют на конец января

В Украине пока не наблюдается ухудшения эпидситуации по COVID-19, рост заболеваемости можно ожидать в конце января, считает главный санитарный врач Игорь Кузин.
«Мы еще не видим ухудшения эпидситуации. Скорее срабатывает послепраздничный период, когда люди откладывали поход к врачу. По нашим прогнозам, очередной всплеск будет, начиная с конца января. В это время будет больше «Омикрона», — сказал он в интервью ВВС.
По прогнозам Кузина, пик новой волны COVID-19 «придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля». При этом продолжительность и размах новой волны будет зависеть, в частности, от количества лиц, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу.
Кузин также уверен, что проблемы с обеспечением кислородом в больницах во время очередной волны COVID-19 не возникнут.
«То есть до апреля 2022 возле каждой больницы должна быть своя кислородная станция, которая будет производить кислород. И производящие кислород заводы не планируют в ближайшее время регламентных работ, поэтому мы не ожидаем каких-либо проблем с кислородом», — сказал он.
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