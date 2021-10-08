Войти
Путин обещает пока сохранить транзит газа через Украину
энергетика
Путин обещает пока сохранить транзит газа через Украину
Украина не будет вести переговоры с РФ по прямой закупке газа
позиция
Украина не будет вести переговоры с РФ по прямой закупке газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Компании более 10 отраслей промышленности станут убыточными из-за цены на газ

308
Компании более 10 отраслей промышленности станут убыточными из-за цены на газ

Компании отраслей промышленности, где в себестоимости товаров, минимум, 7% занимает цена на газ, в ноябре при нынешних ценах за кубометр газа будут убыточными, а в ноябре-декабре ожидаются остановки предприятий и снижение мощностей, сообщил председатель Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник.

«В августе по цене на газ произошел переломный момент, она достигла 14 тыс. грн за куб. В сентябре около 40% исследуемых отраслей были убыточными из-за высокой цены на газ, а в октябре убытки, как ожидается, покажут 60%. При нынешней цене на газ 100% исследуемых отраслей будут убыточными», — сказал Олейник в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу в кулуарах Киевского международного экономического форума.

Исследование касается отраслей экономики, в себестоимости товаров которых потребление газа на начало года было, как минимум, 7%. Это отрасли химической промышленности, производство керамики, стекла, ряд отраслей пищевой промышленности (сахарная, хлебопекарная, молочная и др.), всего более 10 отраслей, пояснил он.

«Более того, мы видим, что в ноябре-декабре предприятия декларируют, что будут останавливать производство или снижать мощности. Около 60% исследуемых предприятий заявили о таких планах», — добавил Дмитрий Олейник.

Остановки, в первую очередь, коснутся тех предприятий, где быструю остановку и запуск предусматривает технологический процесс, пояснил он.

Читайте также: YouTube не разрешит монетизировать контент с отрицанием изменения климата

Помимо этого, исследование ФРУ показало, что ожидаются значительные кассовые разрывы.

«Конечно, эти кассовые разрывы станут дополнительным риском, так что если правительство не облегчит удар на эти отрасли, то платежеспособность компаний упадет до кризисного уровня и они не смогут делать предоплату энергоресурсов», — указал глава Совета ФРУ.

газ, промышленность
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 8 октября 2021
Четверг, 7 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016