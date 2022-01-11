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Конгрессмены-республиканцы хотят объявить Украину страной «НАТО-плюс»

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Конгрессмены-республиканцы хотят объявить Украину страной «НАТО-плюс»

Группа конгрессменов от Республиканской партии намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной «НАТО-плюс», что позволит существенно увеличить финансирование военной помощи летального характера Украине, и инициирующий проверку целесообразности объявления РФ государством-спонсором терроризма, сообщает «Голос Америки» во вторник.

«У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы... Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе», — сказал главный инициатор законопроекта, представитель Республиканской партии в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол.

Как отмечается в сообщении, законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания российской военной мощи у ее границ. Он также предполагает привлечение Путина к ответственности за агрессию путем немедленного введения санкций против газопровода «Северный поток — 2», чтобы он так и не был введен в эксплуатацию.

Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.

«Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США», — заявил конгрессмен Роджерс.

«Украина должна быть свободна в выборе ее будущего, в том числе экономических отношений и отношений в сфере безопасности, не опасаясь возмездия со стороны Путина», — отметила Стефаник.

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Законопроект также определяет Украину как страну «НАТО-плюс», чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг. Документ отвергает предложение РФ о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы США официально определили, является ли Россия государством-спонсором терроризма.

Кроме того, он предусматривает выделение $155 млн Радио Свободная Европа/Радио Свобода на борьбу с российской дезинформацией и информационными операциями в странах бывшего СССР на 2022 год.

НАТО, Конгресс США
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