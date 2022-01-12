В мире за неделю выявили рекордное число случаев COVID-19

Рекордные 15,1 миллиона случаев заражения COVID-19 выявлены в мире за неделю, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за период с 3 по 9 января во всем мире было зафиксировано 15 154 666 новых случаев заражения, умерли от коронавируса еще 43 461 человек. За прошедшую неделю наиболее высокий прирост был отмечен в Европе — 7,1 миллиона случаев COVID-19.

Согласно ВОЗ, на данный момент в мире выявлено более 308 миллионов случаев заражения COVID-19, скончались свыше пяти миллионов пациентов.