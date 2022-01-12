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США примут новый проект санкций против РФ в случае агрессии против Украины

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США примут новый проект санкций против РФ в случае агрессии против Украины

Администрация президента США поддерживает предложенный сенатором-демократом Робертом Менендесом законопроект о санкциях против России в случае вторжения РФ на территорию Украины. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой источник в правительстве США.

Согласно его информации, США намерены избежать любых перебоев на энергетическом рынке в случае введения санкций против России из-за агрессии Москвы против Киева. Ранее газета The Washington Post информировала, что группа демократов во главе с Менендесом намерена при поддержке Белого дома представить свой проект санкций против России на случай эскалации конфликта в Украине.

В среду текст инициативы был опубликован на сайте комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса. Менендес дал ему краткое название «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года». Законопроект, исходя из его описания, направлен на противодействие агрессии РФ против Украины и союзников США в Восточной Европе, предоставление помощи в сфере безопасности Украине с целью укрепления ее обороноспособности. Кроме того, в документе «Северный поток — 2» назван инструментом влияния России. В нем содержится призыв рассмотреть все возможные и подходящие меры, чтобы не допустить начала работы трубопровода.

Согласно тексту документа, под рестрикции могут подпасть российские военные, правительственные чиновники и ключевые банковские учреждения. Санкции также затронут ряд компаний в РФ, предлагающих «системы безопасного обмена сообщениями», в том числе SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей). В одном из пунктов речь идет о заморозке зарубежной собственности подпавших под санкции и ограничениях с выдачей виз.

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Напомним, на этой неделе будет обсуждаться проект санкций против «Северного потока — 2», предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Однако, по мнению источника The Washington Post, предложенные Крузом меры «не сдержат Россию», но ослабят позиции США и их союзников. Большинство демократов в Сенате не были намерены поддерживать инициативу республиканца, но часть демонстрировала сомнения, пишет The Washington Post.

Для утверждения законопроекта Круза в Сенате требуется 60 голосов. Чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам нужно заручиться поддержкой по меньшей мере 10 демократов.

Законопроект республиканца обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения. Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозке активов в США и запрете для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

Как указывает агентство Reuters, введение санкций из проекта Круза, в отличие от инициативы Менендеса, не зависит от агрессии России против Украины.

Россия, США, санкции
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