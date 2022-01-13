Украина надеется получить больше военной поддержки со стороны Запада

Украина хотела бы получать больше военной поддержки со стороны Запада. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в опубликованном в четверг интервью изданию «Украинская правда».
«Поддержка наших западных партнеров присутствует постоянно, хотя и в режиме разной интенсивности, к сожалению. Конечно, нам хотелось бы больше, особенно на фоне той колоссальной помощи, которую получил „доталибанский“ Афганистан », - отметил он, добавив, что «в этом случае, американское оружие точно оказалось бы в крепких руках, которые бы его не бросили при первой встрече с врагом».
Секретарь Совбеза выразил благодарность за международную помощь и сказал, что Киев рассчитывает «на продолжение поддержки со стороны Запада и особенно НАТО». "Это касается материальной помощи, особенно в части военно-воздушной обороны и средств борьбы с российскими беспилотниками«,- уточнил секретарь СНБО.
По его словам, крайне важно также проведение западных военных учений как сил НАТО, так и совместных с Украиной, что «очень нервирует россиян и заставляет постоянно отвлекать силы и средства». «Отдельный вопрос — постоянное присутствие на ротационной основе кораблей НАТО в Черном море и в первую очередь речь о кораблях с ракетным вооружением», — подчеркнул Данилов.
Он также высказал мнение, что скопление российских войск у границ Украины «сыграли с россиянами злую шутку». «Вместо того, чтобы отпугнуть Запад, они наоборот мобилизовали его и мне кажется даже сделали невозможное — разозлили его», — отметил секретарь Совбеза.
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