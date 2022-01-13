Никель подорожал до 10-летнего максимума

Цена никеля достигала максимума за десять лет в ходе торгов в Лондоне в среду из-за сокращения запасов этого металла на фоне увеличения производства электромобилей, пишет Green Deal со ссылкой на Financial Times.
Никель, используемый в аккумуляторах для электромобилей, дорожал на 4%, а котировки поднимались до $22,745 тыс. за тонну. За последний месяц никель подскочил в цене на 12%.
В среду Лондонская биржа металлов сообщила, что запасы никеля на складах, отслеживаемых биржей, упали по итогам 51-го дня к ряду. В Китае запасы этого металла опустились до 4,86 тыс. тонн, приблизившись к рекордному минимуму.
«Мы начинаем видеть, как потребители просыпаются и осознают имеющиеся проблемы», — сказал глава трейдера Trafigura Джереми Вейр в своем выступлении на мероприятии Future Minerals Forum в Саудовской Аравии, имея в виду критический уровень запасов никеля.
Медь накануне поднималась выше $10 тыс. впервые с октября.
Позитивным фактором для металлов в целом стали ожидания, что власти КНР увеличат поддержку замедляющейся экономики. Эти ожидания усилились после статданных, указавших на снижение потребительской инфляции в Китае в декабре.
По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на никель может взлететь в 19 раз к 2040 году, если страны мира хотят в полной мере выполнить все цели Парижского соглашения по климату.
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