Цены на никель взлетели до максимума за 10 лет

Цены на никель достигли максимального уровня с августа 2011 года. В четверг, 20 января, контракт на этот металл на Лондонской бирже металлов (LME) вырос на 5,5%, до $24 435 за тонну. По состоянию на 11:20 по Киеву цена апрельского фьючерса составила $22 540.
Рост цен на никель за последние два дня в моменте достиг более 10% на фоне перебоев с поставками и смягчения денежно-кредитной политики Китая, сообщает Bloomberg.
Смягчение кредитно-денежной политики Китая укрепляет спрос и поддерживает восстановление экономики. Народный банк Китая 20 января снизил ключевые процентные ставки впервые с апреля 2020 года, чтобы поддержать экономику.
На спотовые цены также влияет остановка производства никелевом заводе Tagaung Taung в Мьянме из-за отключения электричества, предприятие производило 85 тыс. тонн ферроникеля в год.
Напряжение на рынке усиливает намерение Индонезии, крупнейшего в мире поставщика никеля, ввести налог на экспорт никелевой продукции в 2022 году. В дальнейшей перспективе президент Индонезии Джоко Видодо собирается запретить экспорт всех сырьевых товаров, чтобы поддержать местное производство компонентов для электромобилей.
Ралли цен также стимулирует растущий спрос на электромобили с литий-ионными аккумуляторами, сырьем для которых является никель. Аналитики J.P.Morgan ожидают, что в 2022 году использование никеля в аккумуляторных батареях вырастет на 50% в годовом исчислении, что эквивалентно дополнительным 127 тыс. тонн. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), к 2040 году из-за экологической модернизации спрос на никель вырастет в 19 раз.
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