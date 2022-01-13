Во Франции одобрили законопроект о вакцинных пропусках

Сенат Франции большинством голосов одобрил законопроект о введении вакцинных пропусков в стране.
Шестого января законопроект был принят нацсобранием (нижняя палата парламента) Франции в первом чтении.
«Сенат одобрил законопроект по усилению мер борьбы с санитарным кризисом с изменениями», — говорится в заявлении Сената в Twitter.
За законопроект проголосовали 249 сенаторов, против — 63.
В конце декабря на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма «омикрон» власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет являться поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков.
Предполагается, что новые правила должны вступить в силу с 15 января.
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