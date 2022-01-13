Новая Зеландия предоставила убежище бывшему вице-президенту Афганистана Сарвару Данишу и 13 его родственникам в то время, как сотни других афганцев, помогавших новозеландским вооруженным силам, застряли за границей и теперь опасаются за свои жизни, сообщил в четверг сайт газеты Guardian.
Она приводит слова заместителя министра иммиграции Новой Зеландии Фила Туайфорда о том, то Даниш как представитель меньшинства хазарейцев, был принят за усилия в защите прав человека.
Вместе с тем, как отмечает газета, он никак не помогал Новой Зеландии в Афганистане в отличие от тех, кто напрямую оказывал поддержку новозеландским войскам и ныне оставлен в стороне.
Приводятся слова президента Новозеландской ассоциации афганских хазарейцев Абдуллы Назари о том, что он приветствует убежище для бывшего вице-президента Афганистана и его семьи, но сотни других хазарейцев страдают и могут быть убиты талибами. «Это просто нечестно», — считает Назари.
Как отмечает Guardian, сам Даниш отказался от комментариев.
По данным газеты, около 1400 виз было выдано афганцам в Новую Зеландию после занятия Афганистана талибами в августе 2021 года. Среди них 1200 человек непосредственно были связаны с военным присутствием Новой Зеландии в Афганистане. Еще 200 человек попали в список риска преследования со стороны талибов, в том числе Даниш. Однако только около 800 афганцев из тех, кто получил визы, смогли эвакуироваться в Новую Зеландию.
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