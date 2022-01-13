Венгрия ввела госрегулирование цен на шесть продуктов питания

За три месяца до парламентских выборов премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении государственного регулирования цен на шесть продуктов питания.

«Сегодня мы решили, что вмешаемся в ценообразование шести продуктов: сахара-песка, пшеничной муки, подсолнечного растительного масла, свиных окороков, куриных грудок и коровьего молока 2,8-процентной жирности», — заявил Орбан в видеообращении, обнародованном в его аккаунте в Facebook в среду, 12 января.

Как отметил Орбан, цены на упомянутые им шесть продуктов питания должны вернуться на уровень 15 октября 2021 года. Данное решение вступает в силу в начале февраля. В ноябре прошлого года годовой уровень инфляции в Венгрии составил 7,4 процента. Это максимальное значение за последние 15 лет.

По данным венгерского статистического ведомства на ноябрь, цены в стране возросли за год на шесть процентов. Пшеничная мука подорожала даже более чем на 20 процентов, а растительное масло — почти на 27 процентов.

Незадолго до этого о реализации программы «Антиинфляционный щит», направленной на компенсацию потерь от инфляции для населения, объявила и Польша. Совет по кредитно-денежной политике этой страны во вторник, 11 января, повысил процентные ставки на 0,5 процента, в результате чего базовая процентная ставка Национального банка Польши увеличилась с 1,75 процента до 2,25 процента. Таким образом, польский Центробанк в четвертый раз за последние четыре месяца повысил базовую процентную ставку.

Этот инструмент денежно-кредитной политики Центробанка считается средством сдерживания роста цен. Цель заключается в том, чтобы количество кредитов и, следовательно, количество денег в обращении уменьшилось.

В последнее время инфляция в Польше неуклонно растет. По данным польского статистического ведомства, в октябре цены в стране выросли на 6,8 процента, а в ноябре — на 7,8 процента.