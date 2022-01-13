Из-за бесхозяйственности «Укрзализныци» она потеряла 320 гектаров земель

Счетная палата посчитала, сколько земли потеряла «Укрзалізниця» (УЗ) из-за своей бесхозяйственности. Согласно отчету об результатах аудита эффективности использования и распоряжения объектами госсобственности, более 321 га земель УЗ несанкционированно заняли физлица — речь идет о 460 участках, расположенных на территориях 4 региональных филиалов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты в Facebook.

Такими региональными филиалами стали: «Одесская железная дорога» (Одесская, Кировоградская, Николаевская, Винницкая, Черкасская, Херсонская области), «Приднепровская железная дорога» (Днепровская, Херсонская, Запорожская области), «Юго-Западная железная дорога», «Львовская железная дорога» (Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Львовская области).

«На этих землях физические лица и мелкие бизнесмены самовольно построили жилые дома, гаражи, отели, кафе, торговые павильоны. А некоторые используют под огороды и посевы. Установить стоимость земель невозможно, поскольку с 2015 года не производилась переоценка активов», — утверждают в Счетной палате.

Аудиторы отметили, что во время аудита в УЗ Счетная палата не предоставила документы о периоде и условиях, при которых произошла потеря объектов госсобственности.

Напомним, что за шесть лет власть планирует инвестировать в компанию около 200 млрд грн.