Блинкен назвал сроки ответа РФ по «гарантиям безопасности»

США на следующей неделе представят письменный ответ России по «гарантиям безопасности», заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Женеве после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Я сказал ему (Лаврову. — Ред.), что в ближайшие дни мы проведем переговоры с нашими партнерами и союзниками и после этого, надеюсь, более подробно и в письменном виде передадим России наши обеспокоенности и идеи на следующей неделе», — сказал Блинкен.

Такие же сроки по итогам встречи называл и российский министр иностранных дел. Лавров отметил, что озвученная Блинкеном на переговорах реакция на предложенные Москвой проекты по гарантиям безопасности была предварительной и «сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами», ответы на которые должны помочь США сформулировать письменный ответ.

По словам Блинкена, они с Лавровым согласны в том, что дипломатическая работа должна продолжаться. После того как российская сторона ознакомится с предложениями США, Вашингтон и Москва договорились продолжить обсуждение этой темы заявил госсекретарь США.