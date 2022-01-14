Инфляция в Испании побила 30-летний рекорд

Индекс потребительских цен в Испании составил по итогам декабря прошлого года 6,5%. Такие данные опубликовал в пятницу национальный институт статистики королевства.
По его информации, «годовой уровень общего индекса потребительских цен в декабре составил 6,5%, что на один пункт выше, чем в предыдущем месяце, и является самым высоким показателем с мая 1992 года».
Среди факторов, повлиявших на данную тенденцию, выделяют рост цен на электроэнергию, а также на продукты питания, отели, кафе и рестораны.
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