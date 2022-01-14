В РФ переживают, что Украина с помощью Запада попробует силой вернуть Донбасс

Запад новыми поставками вооружения якобы создает для Украины дополнительное искушение решить силовым методом ситуацию на Донбассе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Он напомнил, что «в минских соглашениях есть прямой запрет на нахождение зарубежных военнослужащих, зарубежных военных, вооруженных людей на территории Украины, хоть и нет запрета на поставки вооружений в Украину, но зарубежные военнослужащие там есть, и много, там несколько сотен американцев, британцев и прочих».

«Но возвращаясь к тому, какие замыслы вынашивает нынешняя украинская власть, конечно, мы прекрасно понимаем, что все, что делает Запад в плане накачивания этой власти оружием, создает у нее дополнительное искушение перейти к силовым методам решения вопросов на востоке Украины, и для нас это абсолютно неприемлемо по понятным причинам», — заявил Лавров.

Говоря об иностранных военных инструкторах в Украине, министр напомнил «телевизионную картинку» военных действий в Грузии в августе 2008 года, «когда инструкторы в форме офицеров американской армии — и белые, и афроамериканцы — инструктировали, как заряжать противотанковые и прочие вооружения».

«Я не хочу, чтобы это повторилось на Украине, потому что это будет уже переходом всех возможных красных линий, будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных», — добавил Лавров.