Информационные системы Нацбанка не пострадали от действий хакеров

Все информационные системы Национального банка Украины работали и продолжают работать в штатном режиме, в частности система электронных платежей, которой пользуются банки, официальный сайт и внутренняя компьютерная сеть, сообщается на сайте центробанка в пятницу.

Как отмечается, в последние дни на информационные сети НБУ предпринимались попытки внешних хакерских атак неизвестными лицами из разных стран мира. В частности, в ночь с 13 на 14 января во время глобальной атаки на правительственные веб-ресурсы зафиксированы попытки атаковать и официальный сайт центробанка, которые удалось нейтрализовать.

«Защита Национального банка и банковской инфраструктуры от мошеннических действий в киберпространстве организована должным образом: с применением новейших технологий киберзащиты, эффективным использованием комплексов и систем защиты, а также механизмов обмена информацией о кибератаках и киберинцидентах между Центром киберзащиты Национального банка, другими государственными учреждениями и т.д.», — говорится в сообщении.

Ввиду хакерской атаки, состоявшейся на ряде правительственных сайтов, НБУ призывает банки и других участников финансового сектора усилить меры безопасности для противодействия возможным кибератакам.