Ермак пообещал рассказать, кто стоит за кибератакой против правительственных ведомств

На этот момент практически 90% сайтов правительственных ведомств Украины, на которые ранее была совершена кибератака, возобновили работу, а у Киева есть определенные мысли о том, кто стоит за этим, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«За час до нашей встречи у меня была беседа с нашим вице-премьер-министром и министром цифровой трансформации Федоровым, и он проинформировал, что на этот момент практически 90% сайтов возобновили работу», — сказал Ермак в ходе беседы, организованной Atlantic Council в пятницу.
Он указал, что сейчас Служба безопасности и украинская разведка очень глубоко анализируют случившееся.
«И, конечно, у нас есть определенные мысли, кто сделал это. И когда они (СБУ, разведка — Ред.) будут готовы официально проинформировать и сделать некоторые официальные шаги, конечно, в координации с нашими партнерами (потому что мы очень тесно сотрудничаем с США, Великобританией), мы будем абсолютно готовы ответить на эту атаку и продолжить работу с нашими партнерами по защите», — отметил Ермак.
Он добавил, что Украина получала информацию от разведки и партнеров о том, что подобное может произойти для «внутренней дестабилизации ситуации в Украине».
«Честно говоря, это была часть обеспокоенностей, которые мы получали на уровне нашей разведки, от наших партнеров, что это одна из потенциальных частей внутренней дестабилизации ситуации в Украине. Я думаю, к сожалению, это один из примеров», — указал Ермак.
В то же время он подчеркнул, что наиболее стратегическая инфраструктура в Украине «не была разрушена этой атакой».
«Она очень хорошо защищена», — заверил глава Офиса президента.
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