В Алма-Ате после беспорядков задержали более 2,4 тыс. человек

Правоохранительные органы задержали в Алма-Ате более 2,4 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Об этом в субботу сообщил информцентр комендатуры города.

«Всего с начала антитеррористической операции задержано 2 402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3 976 боеприпасов», — говорится в сообщении.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в страну своих военных. По данным властей, сейчас порядок восстановлен во всех регионах.