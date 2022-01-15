В Алма-Ате после беспорядков задержали более 2,4 тыс. человек

Правоохранительные органы задержали в Алма-Ате более 2,4 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Об этом в субботу сообщил информцентр комендатуры города.
«Всего с начала антитеррористической операции задержано 2 402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3 976 боеприпасов», — говорится в сообщении.
2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в страну своих военных. По данным властей, сейчас порядок восстановлен во всех регионах.
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