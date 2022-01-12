Президент Казахстана прибыл в Алма-Ату

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

Его пресс-служба пока официальных сообщений по этому поводу не давала.

Очевидцы сообщают, что над центром города барражирует вертолет, а по улицам передвигается кортеж.

Это первый визит президента в бывшую столицу с момента начала акций протеста.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город страны: там началось стычки с силовиками, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД страны, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.