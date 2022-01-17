Суд арестовал имущество экс-министра энергетики Демчишина

Печерский районный суд г. Киев арестовал корпоративные права и недвижимость, принадлежащие бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину.
Соответствующее постановление было вынесено 23 декабря, сообщает «Судебный репортер».
Решением суда были арестованы 9,99% в АО «Банк Авангард» (опосредованно через компанию «Вестал Холдингз ЛТД » [Westal Holdings LTD]), 100% уставного капитала «Лозонско файненс ЛДТ» (Британские Виргинские острова), 9,99% в уставном капитале компании «АйСиЮ холдингз лимитед» (Британские Виргинские острова)", 9,99% в уставном капитале компании " Вестал Холдингз ЛТД" (Кипр), земельный участок площадью 0,039 га в селе Чайки Киевской области, половина жилого дома площадью 389,6 км в селе Чайки Киевской области, часть земельного участка площадью 0,0609 га в селе Чайки Киевской области и домовладение во Львовской области.
Как сообщалось, 12 ноября 2021 года правоохранители уведомили Демчишина о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Пост министра энергетики он занимал с декабря 2014-го по апрель 2016 года.
По информации Службы безопасности Украины, указанный чиновник в течение декабря 2014 — февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций «Л/ДНР».
Как уточнили в Государственном бюро расследований, поставки осуществлялись с участием бывшего высокопоставленного чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины.
В Бюро отмечают, что действия Демчишина поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций «Л/ДНР», чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014-2015 гг., а также лишили страну возможности диверсификации источников снабжения энергетическими ресурсами.
Кроме того, действия Демчишина привели к получению Российской Федерацией более широких возможностей для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения подрывной деятельности на территории государства.
Как пояснили в Офисе генерального прокурора, в схеме незаконных поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины были задействованы два угледобывающих госпредприятия — «Шахта им. К.И. Киселева» и «Луганскуголь», находившиеся под полным контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало.
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