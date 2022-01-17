Войти
Лукашенко заявил о наращивании войск Украины у границ Беларуси
дружба народов
Лукашенко заявил о наращивании войск Украины у границ Беларуси
Трамп заявил, что фейки о России усложняли ему работу
резонанс
Трамп заявил, что фейки о России усложняли ему работу

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Суд арестовал имущество экс-министра энергетики Демчишина

317
Суд арестовал имущество экс-министра энергетики Демчишина

Печерский районный суд г. Киев арестовал корпоративные права и недвижимость, принадлежащие бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину.

Соответствующее постановление было вынесено 23 декабря, сообщает «Судебный репортер».

Решением суда были арестованы 9,99% в АО «Банк Авангард» (опосредованно через компанию «Вестал Холдингз ЛТД » [Westal Holdings LTD]), 100% уставного капитала «Лозонско файненс ЛДТ» (Британские Виргинские острова), 9,99% в уставном капитале компании «АйСиЮ холдингз лимитед» (Британские Виргинские острова)", 9,99% в уставном капитале компании " Вестал Холдингз ЛТД" (Кипр), земельный участок площадью 0,039 га в селе Чайки Киевской области, половина жилого дома площадью 389,6 км в селе Чайки Киевской области, часть земельного участка площадью 0,0609 га в селе Чайки Киевской области и домовладение во Львовской области.

Как сообщалось, 12 ноября 2021 года правоохранители уведомили Демчишина о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Пост министра энергетики он занимал с декабря 2014-го по апрель 2016 года.

По информации Службы безопасности Украины, указанный чиновник в течение декабря 2014 — февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций «Л/ДНР».

Как уточнили в Государственном бюро расследований, поставки осуществлялись с участием бывшего высокопоставленного чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины.

В Бюро отмечают, что действия Демчишина поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций «Л/ДНР», чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014-2015 гг., а также лишили страну возможности диверсификации источников снабжения энергетическими ресурсами.

Читайте также: Лукашенко заявил о наращивании войск Украины у границ Беларуси

Кроме того, действия Демчишина привели к получению Российской Федерацией более широких возможностей для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения подрывной деятельности на территории государства.

Как пояснили в Офисе генерального прокурора, в схеме незаконных поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины были задействованы два угледобывающих госпредприятия — «Шахта им. К.И. Киселева» и «Луганскуголь», находившиеся под полным контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало.

уголь, Владимир Демчишин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 17 января 2022
Воскресенье, 16 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016