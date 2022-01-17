Стало известно, какие новые устройства Apple представит в марте

Компания Apple проведет в марте большую презентацию своих новых продуктов, среди которых окажется планшет iPad Air 5. Об этом сообщает японский портал Mac Otakara.
В Купертино намерены показать минимум два новых гаджета: вместе с новым iPad Air будет представлен iPhone SE третьего поколения. Характеристики последнего уже известны — смартфон построят на основе процессора Apple A15 Bionic с поддержку сетей пятого поколения. Сохраняется интрига, получит ли SE 3 новый внешний вид или останется в корпусе предыдущего поколения (то есть, с дизайном iPhone 8).
Новому iPad Air 5 предсказывают чип Apple A15 Bionic, 12-мегапиксельную широкоугольную фронтальную камеру с трекингом пользователя, поддержку 5G и вспышку True Tone. Внешне планшет не изменится и сохранит 10,9-дюймовый IPS-дисплей.
Инсайдеры считают, что Apple удержит стоимость iPad Air 5 на уровне актуальной «четверки». Смартфону iPhone SE 3 обещан и вовсе стартовый ценник в США на уровне 400 долларов.
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