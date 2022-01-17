«Газпром» не забронировал дополнительные транзитные мощности на февраль

Российский «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и не заказал прокачку через Польшу по «Ямалу — Европе» в феврале на аукционе в понедельник. Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform.
«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на февраль в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Но по итогам аукциона они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).
«Газпром» также не забронировал на февраль предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, но они также остались невостребованными.
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