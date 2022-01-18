Цена нефти Brent достигла уровня октября 2014 года

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте поднималась на 1,73% и превысила $88 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Это максимальные отметки с октября 2014 года.
К 09:44 по Киеву мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $88,08 за баррель. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в марте растет на 1,74% — до $85,72 за баррель.
Стоимость нефти растет на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где йеменские боевики-хуситы нанесли удары беспилотниками по Объединенным Арабским Эмиратам — третьему по величине производителю ОПЕК.
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