Количество жалоб к бизнес-омбудсмену увеличилось за год на 26%

Количество жалоб к бизнес-омбудсмену в 2021 году увеличилось на 26% — до 2,182 тыс., сообщил бизнес-омбудсмен Роман Ващук.
«В прошлом году к бизнес-омбудсмену поступило 2182 жалобы, тогда как в 2020-м их было 1737. Это увеличение на 26%», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Как отметил бизнес-омбудсмен, традиционно наибольшее количество жалоб в минувшем году поступило по налоговым вопросам — 62% от общего количества. Еще 14% жалоб приходятся на действия правоохранительных органов, государственных регуляторов — 6%, местного самоуправления — 4%, таможни — 3%.
«Увеличение жалоб, возможно, частично отражает то, насколько игроки рынка знают нас и готовы обращаться к нам», — отметил Роман Ващук.
Что касается самих жалобщиков, то 23% из них — это предприятия оптовой торговли. Еще 17% жалоб поступило от предприятий — представителей сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, 11% — производственные компании, а также по 9% — ФЛП и предприятия в сфере строительства и недвижимости, добавил Ващук.
По его словам, 74% жалобщиков — это малые предприятия, тогда как на крупный бизнес в минувшем году приходилось соответственно 26% жалоб.
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