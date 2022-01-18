Госсекретарь США 20 января посетит Берлин

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 20 января Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой МИД Анналеной Бербок. Об этом сообщил во вторник телеканал n-tv со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает телеканал, ключевой темой переговоров станет ситуация вокруг Украины. Кроме того, как ожидается, Блинкен выступит в Берлине с речью.
Бербок в понедельник провела переговоры в Киеве, сегодня встречается с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. В начале января она была на переговорах с Блинкеном в Вашингтоне.
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