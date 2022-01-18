Президентом Европарламента на вторую половину срока избрана Роберта Метсола

На должность президента Европейского парламента второй половины каденции этой институции избрана депутат от группы европейских народников, представитель Мальты Роберта Метсола.
Ранее Метсола занимала должность первого вице-президента Европарламента, а с 11 января после преждевременной кончины президента Давида Сассоли, исполняла обязанности президента.
Таким образом, Метсола стала третьей женщиной, возглавившей Европейский парламент после Симоны Вейл (Франция, занимала должность с 1979 по 1982 годы) и Николь Фонтейн (занимала должность с 1999 по 2002 годы).
За нее проголосовали 458 депутатов при том, что большинство должно было составить 309 голоса.
Результаты тайного голосования, которое прошло во вторник, огласил вице-президент парламента Педро Перейра.
Мандат нынешнего Европейского парламента рассчитан на период с 2019 по 2024 годы. Первую половину — два с половиной года — президентствует представитель одной из наибольшей политической группы, вторую — другой наибольшей политической группы. Традиционно этот период делят социалисты и европейские народники.
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