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В Украине сформируют более 150 батальонов теробороны

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В Украине сформируют более 150 батальонов теробороны

В рамках развертывания системы территориальной обороны (ТрО) в Украине будет создано более 150 батальонов, за каждым бойцом которого будет закреплено оружие, сообщает пресс-служба Минобороны Украины во вторник.

«В составе Сил ТрО ВСУ продолжается формирование 25 бригад (один регион — одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район). Постоянная численность Сил ТрО в мирное время составит 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения Сил ТРО будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего будет сформирован соответствующий резерв», — говорится в сообщении, обнародованном по итогам совещания по вопросам развертывания системы территориальной обороны.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, развертывание системы ТрО будет происходить в три этапа.

«Силы ТрО — это отдельный род сил в составе ВСУ. На первом этапе бригады и батальоны Сил ТрО будут разворачиваться по штату мирного времени. Это происходит прямо сейчас. В каждом батальоне формируется скелет из военнослужащих ВСУ. Их задачей является командование, обучение и согласование гражданских лиц, которые заключат контракт о службе в резерве ТРО и будут защищать территорию, где проживают», — заявил Резников.

Он отметил, что за счет этих резервистов ТрО каждый батальон будет насчитывать до 600 человек.

«Формирование резерва ТрО по штатам особого периода — второй этап после того, как в батальонах и бригадах будет создано организационно-управленческое ядро из военнослужащих и обеспечены соответствующие условия. За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТрО, будет закреплено оружие. Оно будет выдаваться на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций», — подытожил Резников.

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Уточняется, что по состоянию на 17 января определено уже 86% мест дислокации подразделений ТрО по всей Украине.

«Темпы развертывания военного компонента ТРО ускоряются», — добавляют в Минобороны.

Минобороны, территориальная оборона
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Комментарии (1)
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Гость
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Татьяна Ткачук
Татьяна Ткачук 45 минут назад

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