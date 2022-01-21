Кроме оружия Британия перебросила в Украину спецотряд

Около 30 бойцов Армейской бригады специальных операций Великобритании прибыли на Украину для подготовки украинских вооруженных сил: военных обучат пользоваться противотанковым оружием, которые Лондон поставил в нашу страну ранее, пишет Sky News. Оружие в количестве 2 тыс. единиц было переброшено на протяжении этой недели.

Телеканал также пишет, что зафиксированы перелеты разведывательных и транспортных самолетов между Великобританией и Украиной.

Так, программа по отслеживанию полетов зафиксировала транспортный самолет британских ВВС C-17, летающий между Великобританией и Украиной. По данным Sky News, с 17 января состоялось несколько рейсов.