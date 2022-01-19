Французский актер Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет

Известный французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет после происшествия на горнолыжном курорте, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на агента актера.

Ранее телеканал BFMTV сообщал со ссылкой на источники, что Ульель пострадал во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции. Радиостанция France Bleu сообщала, что Ульель был госпитализирован в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой. По данным радиостанции, причиной происшествия стало столкновение актера с другим лыжником.

«Актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет», — говорится в сообщении агентства.

Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света». В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции «Сезар».