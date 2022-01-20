В Молдове ввели режим ЧП из-за газового кризиса

Парламент Молдовы принял постановление о введении режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней после уведомления «Газпрома» о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за потребленное топливо в январе. Такое постановление было принято в четверг на экстренном заседании, трансляцию которого вела пресс-служба законодательного органа.

«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный срок», — зачитала проект постановления в своем выступлении перед депутатами премьер-министр Наталья Гаврилица.

Молдовагаз и Газпром подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Согласно договору, Молдовагаз обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

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После подписания нового контракта с Газпромом тарифы для потребителей повысились в 2,4 раза. Но сегодня этого недостаточно из-за роста цен по формуле, обговоренной в контракте. В ноябре 2021 года она составляла $450 за 1000 кубометров, в декабре – $550, а в январе 2022-го – $647.