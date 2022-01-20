Войти
Глава МИД Венгрии заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС и НАТО
позиция
Глава МИД Венгрии заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС и НАТО
Байден заявил о санкциях, которые «Путин никогда не видел»
дружба народов
Байден заявил о санкциях, которые «Путин никогда не видел»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Байден уточнил, что именно США будут считать вторжением РФ в Украину

320
Байден уточнил, что именно США будут считать вторжением РФ в Украину

Соединенные Штаты посчитают вторжением в Украину любое пересечение подразделениями войск РФ украинской границы и готовы будут в ответ на это ввести экономические санкции. Об этом заявил в четверг журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.

«Я абсолютно четко говорил президенту Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением», — утверждал он. «На это будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ, который я детально обсуждал с нашими союзниками, а также очень четко изложил президенту Путину», — добавил Байден.

Байден заявил о готовности США принять меры, если РФ будет действовать против Украины невоенными методами.

Говоря о возможности вторжения в Украину, американский лидер отметил: «Это не единственный сценарий, к которому мы должны быть готовы». «Россия давно использует иные методы с целью агрессии, нежели открытые военные действия. Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму», — утверждал он. «Мы должны быть готовы дать решительный и единый ответ и на это с применением различных инструментов, имеющихся в нашем распоряжении», — сказал Байден.

«Но нет никакого сомнения, пускай не будет абсолютно никакого сомнения, что если Путин сделает такой выбор, Россия заплатит высокую цену», — заявил американский президент.

«Помните, когда они вошли на Донбасс? Зеленые человечки. Они на ежедневной основе были со сторонниками России. И Россия заявляла, что там никого нет. Это относится к зеленым человечкам в форме и кибератакам», — утверждал Байден. «Мы должны быть готовы дать решительный и единый ответ и на это с применением различных инструментов, имеющихся в нашем распоряжении», — подчеркнул президент США.

«Министр иностранных дел Украины сегодня утром заявил, что уверен в нашей решительной поддержке. И у него есть основания для этого», — добавил американский лидер.

Читайте также: Джонсон считает вторжение РФ в Украину катастрофой для всего мира

На пресс-конференции в среду Байден предположил, что «незначительное вторжение» РФ в Украину может вызвать более сдержанные меры реагирования со стороны США и их союзников, чем полномасштабное. После этого его пресс-секретарь Джен Псаки распространила отдельное письменное заявление, в котором подчеркнула, что США будут считать новым вторжением РФ в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы. Госсекретарю Энтони Блинкену также пришлось комментировать слова президента в четверг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. Он тоже подтвердил позицию, озвученную Псаки.

отношения с Россией, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 20 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016