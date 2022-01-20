Байден уточнил, что именно США будут считать вторжением РФ в Украину

Соединенные Штаты посчитают вторжением в Украину любое пересечение подразделениями войск РФ украинской границы и готовы будут в ответ на это ввести экономические санкции. Об этом заявил в четверг журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.

«Я абсолютно четко говорил президенту Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением», — утверждал он. «На это будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ, который я детально обсуждал с нашими союзниками, а также очень четко изложил президенту Путину», — добавил Байден.

Байден заявил о готовности США принять меры, если РФ будет действовать против Украины невоенными методами.

Говоря о возможности вторжения в Украину, американский лидер отметил: «Это не единственный сценарий, к которому мы должны быть готовы». «Россия давно использует иные методы с целью агрессии, нежели открытые военные действия. Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму», — утверждал он. «Мы должны быть готовы дать решительный и единый ответ и на это с применением различных инструментов, имеющихся в нашем распоряжении», — сказал Байден.

«Но нет никакого сомнения, пускай не будет абсолютно никакого сомнения, что если Путин сделает такой выбор, Россия заплатит высокую цену», — заявил американский президент.

«Помните, когда они вошли на Донбасс? Зеленые человечки. Они на ежедневной основе были со сторонниками России. И Россия заявляла, что там никого нет. Это относится к зеленым человечкам в форме и кибератакам», — утверждал Байден. «Мы должны быть готовы дать решительный и единый ответ и на это с применением различных инструментов, имеющихся в нашем распоряжении», — подчеркнул президент США.

«Министр иностранных дел Украины сегодня утром заявил, что уверен в нашей решительной поддержке. И у него есть основания для этого», — добавил американский лидер.

На пресс-конференции в среду Байден предположил, что «незначительное вторжение» РФ в Украину может вызвать более сдержанные меры реагирования со стороны США и их союзников, чем полномасштабное. После этого его пресс-секретарь Джен Псаки распространила отдельное письменное заявление, в котором подчеркнула, что США будут считать новым вторжением РФ в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы. Госсекретарю Энтони Блинкену также пришлось комментировать слова президента в четверг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. Он тоже подтвердил позицию, озвученную Псаки.