В Испании заявили о единой позиции Евросоюза по Украине

Страны ЕС придерживаются единой позиции по кризису вокруг Украины, в первую очередь необходимо вести диалог, однако в случае его провала необходимо перейти к политике сдерживания, заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес на мероприятии, организованном агентством Europa Press.
«Сейчас очень напряженные моменты здесь, в Европе, вокруг Украины. Это сложные моменты, когда все мы задержали дыхание, но также это время дипломатии — больше чем когда бы то ни было, также момент диалога, момент деэскалации и разрядки напряженности», — заявил он.
Альбарес заверил, что Европа делает ставку на дипломатические средства, на деэскалацию, и что на заседании глав МИД ЕС в понедельник, по его мнению, «будет преобладать единство в диалоге в связи с кризисом вокруг Украины, но также единство в сдерживании, если будет необходимо».
«На карте на Украине — сама база европейского строительства. Европа предполагает мир, прогресс, предполагает уважение международного права, уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Это мы поддерживаем, поддерживаем разрешение конфликтов и разногласий путем диалога», — заявил Альбарес.
По его словам, Европа не может позволить себе вернуться назад. «Вернуться назад означает вернуться к пройденным этапам, этапам стен в Европе, во времена раздела влияния. Это неприемлемо — вернуться во времена, когда одна страна диктовала другой, какая у той должна быть схема безопасности, кто должен быть членом определенной организации», — добавил он.
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