«Газпром» заявил о минимальных запасах газа в Европе и Украине

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы и Украины находятся на исторических минимумах, говорится в сообщении российского «Газпрома». Из европейских ПХГ отобрано уже более 70% от объема газа, закачанного в летний сезон, отметил холдинг.
«С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 22 января запасы уже на 1,85 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату», — сказано в сообщении.
В то же время заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. «На 22 января она снизилась до 12,1 млрд куб. м. Это на 44,6% (на 9,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. А на сегодня запасы в ПХГ Украины „провалились“ уже ниже 12 млрд куб. м», — подчеркнул «Газпром».
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