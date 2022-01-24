В Охматдете Львова – рекордное количество пациентов с COVID-19 за время пандемии

Во Львовской областной детской больнице «Охматдет» 97 детей с коронавирусом, что является наибольшим количеством маленьких пациентов за время пандемии. В больницах Львова в настоящее время находится около 150 юных пациентов.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба больницы.

«В минувший понедельник мы говорили об антирекорде в COVID-зоне, но здесь имеем свежий! На этот раз — 97 детей! Самому маленькому пациенту — всего лишь 1 месяц, самому старшему — 17 лет. Все дети в среднем состоянии, не нуждаются в дыхательной поддержке. У 2 пациентов COVID-19 спровоцировал сахарный диабет. 16-летний парень с синдромом Криглера-Найяра (генетическое заболевание) — под ИВЛ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что есть отдельная группа больных детей — дети с онкогематологической патологией (лейкозы) — их сейчас в COVID-зоне львовского «Охматдета» десять. Эти пациенты нуждаются в интенсивном уходе и лечении, трое из них — в отделении реанимации и интенсивного лечения.

По информации львовской мэрии, в городскую детскую больницу на Орлика Первого территориального медицинского объединения, которая начала принимать больных с коронавирусом с 20 января, в настоящее время госпитализированы 56 пациентов: у 44 из них подтвержден COVID-19, у других — подозрение на этот недуг. Здесь младшему пациенту всего три недели, ребенок был в реанимации, но сейчас переведен в COVID-отделение.

Вчера на Львовщине зафиксировали 2 036 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 103 человека. За все время коронавирус подтвердили у 240 492 человек. Умерли 6 155 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции 214 070 человек.

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине выявили 12 915 случаев заражения коронавирусом.