Войти
Лукашенко заявил, что его страну подталкивают к войне
соседи
Лукашенко заявил, что его страну подталкивают к войне
Шмыгаль рассказал о важности индустриальных парков
официально
Шмыгаль рассказал о важности индустриальных парков

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

регионы
RSS

В Охматдете Львова – рекордное количество пациентов с COVID-19 за время пандемии

295

Во Львовской областной детской больнице «Охматдет» 97 детей с коронавирусом, что является наибольшим количеством маленьких пациентов за время пандемии. В больницах Львова в настоящее время находится около 150 юных пациентов.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба больницы.

«В минувший понедельник мы говорили об антирекорде в COVID-зоне, но здесь имеем свежий! На этот раз — 97 детей! Самому маленькому пациенту — всего лишь 1 месяц, самому старшему — 17 лет. Все дети в среднем состоянии, не нуждаются в дыхательной поддержке. У 2 пациентов COVID-19 спровоцировал сахарный диабет. 16-летний парень с синдромом Криглера-Найяра (генетическое заболевание) — под ИВЛ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что есть отдельная группа больных детей — дети с онкогематологической патологией (лейкозы) — их сейчас в COVID-зоне львовского «Охматдета» десять. Эти пациенты нуждаются в интенсивном уходе и лечении, трое из них — в отделении реанимации и интенсивного лечения.

По информации львовской мэрии, в городскую детскую больницу на Орлика Первого территориального медицинского объединения, которая начала принимать больных с коронавирусом с 20 января, в настоящее время госпитализированы 56 пациентов: у 44 из них подтвержден COVID-19, у других — подозрение на этот недуг. Здесь младшему пациенту всего три недели, ребенок был в реанимации, но сейчас переведен в COVID-отделение.

Читайте также: Неизвестный устроил стрельбу в университете в Германии

Вчера на Львовщине зафиксировали 2 036 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 103 человека. За все время коронавирус подтвердили у 240 492 человек. Умерли 6 155 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции 214 070 человек.

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине выявили 12 915 случаев заражения коронавирусом.

Львов, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 24 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016