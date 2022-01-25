Лукашенко заявил о нежелании начинать «войнушку»

Ни президент Беларуси, ни кто-либо из военачальников страны не хотели бы начинать новую войну в Европе. Об этом заявил Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за Вооруженные Силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы», — сказал он.

При этом он отметил, что нежелание не означает бездействия, особенно «когда перед глазами есть пример начала Великой Отечественной войны». «Беларусь была поставлена на колени. Мы все говорим о героизме, но забываем о тех ошибках, которые были допущены», — заявил Лукашенко и отметил, что «этих ошибок мы не должны повторить».

В середине января Лукашенко указывал, что у белорусских границ с Польшей и балтийскими странами якобы сосредоточены 30 тыс. иностранных военных вместе с техникой и оружием. Он также утверждал, что в этих государствах «на ротационной основе» находятся от 8 тыс. до 10 тыс. американских военнослужащих.