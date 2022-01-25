НАТО не будет посылать своих солдат в Украину

Североатлантический альянс не планирует размещать свои боевые подразделения в Украине, подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN во вторник.

«НАТО не будет размещать боевые подразделения в Украине», — сказал он.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в нашу страну. Россия заявляет, что не планирует подобного вторжения.

Столтенберг в последние месяцы неоднократно напоминал, что НАТО оказывает Украине «практическую и политическую» поддержку.