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Зеленский работает над встречей лидеров Нормандского формата

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Зеленский работает над встречей лидеров Нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина работает, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех лидеров Нормандского формата для установления мира на Донбассе.

«Завтра состоится встреча советников Нормандского формата. Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов ради будущего наступления мира в Украине. Конечно, розовых очков нет, детских иллюзий нет, все непросто, но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7. А значит — будет результат. А значит — будет и мир», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook во вторник вечером.

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Зеленский заявил, что ситуация на востоке страны по-прежнему контролируемая. Так, по его словам, эвакуация дипломатов ряда стран из Украины не означает неминуемую эскалацию.

«Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников в Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов еще совсем не означает неизбежной эскалации, и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем совместно, действуем единой командой», — сказал Зеленский в видеообращении.

нормандский формат, Владимир Зеленский
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