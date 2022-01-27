Депутаты сделали себе дополнительные каникулы в феврале

Верховная Рада отменила часть заседаний на пленарной неделе с 1 по 4 февраля в связи с ростом заболеваемости народных депутатов и сотрудников аппарата парламента COVID-19.
Принятие доработанного проекта постановления № 6440 о календарном плане проведения седьмой сессии Верховной Рады поддержали 233 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Согласно документу, 1 февраля состоится открытие седьмой сессии и проведение пленарного заседания. При этом недели с 2 по 4 февраля, а также с 7 по 11 февраля определены для работы народных депутатов в комитетах.
Седьмая сессия Верховной Рады начнётся 1 февраля 2022 года, будет закрыта 22 июля.
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