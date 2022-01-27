Лавров признал, что США отказали России в требовании прекратить расширение НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что в ответе американской стороны на российские предложения о «гарантиях безопасности» нет позитивной реакции на главный вопрос.

«Что касается содержания документа, то там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу реакции позитивной в этом документе нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток», — сказал Лавров.

Российский министр заявил, что в 1990-е годы России якобы «клятвенно обещали не расширять НАТО восточней реки Одер». «Сейчас, когда эта тема стала обсуждаться весьма остро, нам сначала говорили, что эти заверения были устные, потом ссылались, что это было не совсем серьезно. Совсем не по-взрослому они объясняли свою линию на безоглядное расширение альянса», — пожаловался Лавров.

Как уверяет российский министр, в Стамбульской декларации 1999 года и декларации Астаны 2010 года говорится о том, что государства не должны укреплять безопасность за счет других. «Этот принцип западными странами сознательно замалчивается», — сказал Лавров.

Ответы на вопросы России от США и НАТО в МИД России накануне передал посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого выступил с заявлением, в котором перечислил основные положения предоставленного Вашингтоном документа: принцип «открытых дверей» НАТО, готовность к переговорам в случае деэскалации, приверженность дипломатическому способу урегулирования ситуации, готовность к сотрудничеству в перечисленных американской стороной областях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после передачи ответа НАТО России назвал три сферы, в которых возможен прогресс. Это отношения Россия — НАТО, обсуждение российских озабоченностей на принципах ЕС и проведение учений. Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс сохранит принцип «открытых дверей», хотя вступление Украины в него пока выглядит маловероятным.