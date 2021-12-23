В «Нафтогазе» не верят в снижение цен после запуска «Северного потока – 2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что не ожидает снижения цен на газ в Европе после запуска проекта «Северный поток — 2».
«Это в значительной степени заблуждение, что цены на газ в Европе снизятся, если просто запустится „Северный поток — 2“. Это не так», — заявил Витренко в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в четверг.
Он заявил, что Россия по политическим соображениям «хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, споту».
Глава украинской компании отметил, что на снижение цены могут повлиять другие факторы, например, увеличение добычи и экспорта американского газа. «Мы видим сейчас, что американские компании рекордными темпами увеличивают как добычу, так и экспорт. Также мы видим, как многие другие страны Ближнего Востока тоже собираются или уже увеличивают и добычу, и экспорт. Тот же Катар, например», — уточнил Витренко.
Напомним, что для начала перекачки газа оператору «Северного потока — 2» необходимо получить одобрение немецкого регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. Финальному решению регулятора предшествует согласование Европейской комиссии и получение вывода от профильного министерства ФРГ об отсутствии угроз безопасности поставкам газа Германии и Европе в случае сертификации оператора.
Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет.
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