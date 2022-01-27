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СНБО ввел санкции против российского дизайнера Артемия Лебедева

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СНБО ввел санкции против российского дизайнера Артемия Лебедева

Совет национальной безопасности и обороны Украины применил специальные экономические и другие ограничительные меры к российскому бизнесмену и дизайнеру Артемию Лебедеву.

«По инициативе Госкомтелерадио Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел внесенное предложение Минкультуры и принял решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Лебедеву Артемию Андреевичу, гражданину РФ, 1975 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.

Отмечается, что данный вопрос возник в ходе реализации Госкомтелерадио полномочий по выдаче разрешений на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение государства-агрессора и временно оккупированной территории Украины. В частности, через Единый государственный портал административных услуг в Госкомтелерадио поступило 34 заявления одного из субъектов хозяйствования о выдаче разрешений на ввоз на таможенную территорию Украины изданий, выпущенных в свет российским издателем ООО «Студия Артемия Лебедева».

«При этом из открытых источников известно, что генеральный директор и владелец издательства Артемий Лебедев является ярым украинофобом, который последовательно поддерживает российскую агрессию против Украины, с 2014 года распространяет фейки о российско-украинской войне, публично одобряет аннексию украинского Крыма», — говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным ведомства, в конце апреля 2016 года Лебедев без соответствующего разрешения Государственной пограничной службы Украины посещал не подконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей. Также за незаконное посещение оккупированного Крыма и не подконтрольных украинским властям территорий Донбасса Лебедев получил в 2017 году от Службы безопасности Украины запрет на въезд в Украину сроком на пять лет.

«При таких обстоятельствах выдачу разрешений на ввоз издательской продукции, изготовленной при участии указанного лица, Госкомтелерадио считал недопустимым, поэтому обратился с просьбой в Министерство культуры и информационной политики Украины поставить перед Советом национальной безопасности и обороны вопросы применения к Лебедеву персональных санкций», — говорится в сообщении.

СНБО, Артемий Лебедев
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