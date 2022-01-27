Нацгвардии уже нашли нового руководителя

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский поддержит рапорт Николая Балана об отставке с должности командующего Национальной гвардии Украины и предложит на должность и.о. командующего Нацгвардии генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

«Командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан подал рапорт об увольнении с должности. Это поступок настоящего офицера. Рапорт Николая Балана мною будет поддержан и направлен президенту Украины для принятия решения. Одновременно я внес представление президенту Украины о назначении исполняющим обязанности командующего НГУ заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя», — написал Монастырский на своей странице в Facebook в четверг вечером.

Он также подчеркнул, что все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме.

«Также по моему приказу будет проведено изучение условий, в которых несут службу все призывники срочной службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе», — сообщил Монастырский.

Ранее командующий НГУ Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе «Южмаш» (Днепр).

Юрий Лебедь весной 2014 года был назначен на должность временно исполняющего обязанности начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.

12 мая того же года Лебедь был похищен в Донецке неизвестными вооруженными лицами при возвращении со службы домой. Из плена его освободили спустя неделю.

С июня 2019 года — заместитель командующего Нацгвардией.