В Украине за сутки почти 35 тысяч новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 34 408 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 6 142 человека, 144 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 27 января в Украине зафиксировано 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 5 341, медработников — 808); 81 098 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу — 27 228 человек, дополнительную дозу получили 705 человек, бустерную дозу — 24 980 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано — 3 342 человека; летальных исходов — 144; поправилось — 6 142 человека», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 27 января выявили 32 393 новых случая заболевания СOVID-19, 26 января за сутки выявили 24 321 новый случай заболевания СOVID-19, 25 января за сутки выявили 19 118 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 января за сутки выявили 12 915 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 января за сутки выявили 15 444 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 980 61 человек; выздоровело — 3 608 094 человека; летальных исходов — 99 882.

С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек, из них получили первую дозу — 15 278 385 человек, получили две дозы — 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу — 15 626 человек, бустерную дозу — 296 099 человек. В общей сложности проведено 30 166 832 прививки.