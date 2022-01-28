ГБР проводит обыски у депутата Верховной Рады

Государственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины. Мероприятия осуществляются по факту подделки документов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщают СМИ со ссылкой на свои источники, речь идет о нардепе Олега Воронько.

«В рамках уголовного производства по факту подделки документов Государственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц.

Известно, что НАПК уже составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений совместительства и совмещения с другими видами деятельности) относительно его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ.

Так, во время судебного разбирательства в Печерском суде нардеп дал поддельные документы — протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд.

Там добавляют, что действия нардепа предварительно квалифицированы по ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).