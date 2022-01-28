Украина и Канада проведут переговоры об обновлении Соглашения о ЗСТ

Первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко и министр внешней торговли, поддержки экспорта, малого предпринимательства и экономического развития Канады Мэри Инг во время онлайн-встречи 27 января анонсировали проведение переговоров по модернизации Соглашения о свободной торговле (ЗСТ) между Канадой и Украиной (CUFTA).

«Во время предстоящих переговоров о модернизации CUFTA Канада и Украина обсудят возможность расширения сотрудничества во многих аспектах. В частности, в сфере услуг, инвестиций, электронной торговли, трудоустройства и окружающей среды», — указано в сообщении Министерства экономики.

«Стороны намерены обеспечить равные возможности для международной торговли, особенно предприятий малого и среднего бизнеса», — добавило министерство.