Орбан поедет к Путину просить больше газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользуется визитом в Москву, чтобы добиться увеличения объемов природного газа, который страна закупает у России. Его слова передают Bloomberg и Reuters.

«Я хотел бы добиться на переговорах того, чтобы в сложившейся сложной обстановке с высокими ценами на энергоносители объем газа, доступный нам в долгосрочном периоде, был увеличен», — заявил он.

Орбан встретится с президентом России Владимиром Путиным 1 февраля в Москве.

В сентябре 2021 года венгерская энергетическая компания MVM подписала долгосрочное соглашение о транспортировке газа с «Газпромом». Согласно контрактам, заключенным на 15 лет, в Венгрию будет поставляться до 4,5 млрд куб. м российского газа ежегодно в обход Украины — через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы.

Украинский МИД тогда заявил о разочаровании решением Будапешта. В ведомстве назвали этот шаг принятым в угоду Кремлю, чтобы нанести ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям.