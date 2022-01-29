Генсек НАТО Столтенберг прокомментировал ситуацию вокруг Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди союзников по альянсу существуют разные точки зрения относительно необходимости поставок вооружения нашей стране.
«Думаю, что союзники по НАТО обязаны предложить поддержку Украине, — утверждал он в опубликованном в субботу интервью газете El Pais. — Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать свои оборонные учреждения, мы помогаем им бороться с коррупцией, мы помогаем им создавать механизмы киберзащиты». «Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды, — добавил генсек. — Некоторые союзники, такие как Великобритания, США или страны Прибалтики, предоставляют Украине этот тип вооружения».
«Никто не заинтересован в вооруженном конфликте, — заверил он. — Мы предлагаем Москве сесть и выслушать ее опасения по поводу безопасности. И изучить такие вопросы, как контроль над вооружениями, ядерное оружие, ракеты, транспарентность военной деятельности, наладить более совершенные каналы политической и военной связи».
Говоря о возможности нейтрального статуса для Украины, генсек сказал: «Этот вопрос выходит за пределы Украины». «Россия хочет подписать юридически обязывающий договор, который блокировал бы любое членство в НАТО в будущем, — утверждал он. — Мы должны уважать решение Украины, вне зависимости от того, за присоединение она или нет».
Отвечая на вопрос о том, было приемлемо, если бы РФ ограничилась требованием остановить вступление в альянс лишь Украины, но не других государств, генсек отметил: «Мы никогда не ведем переговоров публично, поэтому ответ, который мы отправили в Москву, является конфиденциальным». «Конфиденциальность является предварительным условием для дипломатического продвижения вперед, — добавил он. — Но свобода выбора каждой страны является основополагающим принципом».
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