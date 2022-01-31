Джонсон поговорит с Путиным, а потом поедет к Зеленскому

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает провести в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил журналистам представитель канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Джонсон поговорит с Путиным сегодня во второй половине дня, сообщает Independent.

«Я собираюсь сказать Путину, что нам всем необходимо отойти от края. Любое вторжение в Украину, за пределы территорий, которые Россия захватила в 2014 году, будет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России», — заявил Джонсон.

Отмечается, что на следующий день, 1 февраля, Джонсон совершит визит в Украину, в рамках которого встретится с президентом Владимиром Зеленским. Вместе с руководителем британского правительства туда отправится глава МИД Лиз Трасс.