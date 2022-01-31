Генпрокурор подписала подозрение задержанному на взятке депутату

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение народному депутату Сергею Кузьминых, уличенному Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) в получении взятки в размере 558 тыс. грн

«В прошлую пятницу детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП был задержан народный депутат Украины 9-го созыва... Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд», — написала генпрокурор на своей странице в Facebook в понедельник.

Генпрокурор не указала имя депутата, но исходя из обстоятельств, речь идет о Кузьминых.

«Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих должностных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины», — отметила генпрокурор.

Генпрокурор добавила: «Если для кого-то из правоохранителей отчитаться о раскрытом преступлении — это элемент соревновательного вида спорта, то для меня нет. Я с болью вынуждена констатировать эти факты и надеяться, что их будет меньше. Особенно, когда мы говорим о человеке, брат которого совершал подвиги во имя нашего государства и его граждан».

Как сообщалось, 28 января НАБУ разоблачило народного депутата во время получения взятки в 558 тыс. грн. «По информации следствия, депутат получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области», — сообщало НАБУ.